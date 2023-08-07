Похоронена под песком: в Магадане нашли затонувшую баржу

Обломки затонувшей баржи нашли в Магадане Фото: Правительство Магаданской области

На берегу возле бухты Нагаева рядом с парком «Маяк» строители нашли затонувшую баржу. Она находилась на глубине двух метров возле стройплощадки центра «Премьер». Груда металлолома, которым стало судно спустя годы пребывания под землей, мешает благоустройству территории и строительству. Судно ушло глубоко в песок. Именно поэтому во время обследования бухты его не смогли обнаружить. Никаких опознавательных знаков на барже не сохранилось из-за сильной коррозии корпуса.

- Правительство области обратилось в Центральный аппарат Росморречфлота с предложением включить этот объект в федеральный перечень судов, подлежащих первоочередному удалению. Останки уберут с территории стройки до конца октября 2023 года, - рассказали в правительстве Магаданской области.

По словам губернатора Колымы Сергея Носова, поднятие судов со дна поможет не только улучшить экологию. Это позволит обеспечить условия для строительства двух важных для экономики Магадана объектов: рыбного порта и Морского туристического центра.

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