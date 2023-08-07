Вышвырнул бабушку из автобуса: руководителя транспортной компании наказали после скандала в Комсомольске

Пожилую женщину выбросили из автобуса в Комсомольске Фото: Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск»

Прокуратура Комсомольска привлекла к ответственности главу транспортной компании «Автотранспортное предприятие Комсомольск-на-Амуре» после скандального случая в автобусе. Водитель силой вытолкнул бабушку из салона, а кондуктор выбросила сумку пожилой женщины вслед за хозяйкой.

- Случай произошел 2 марта на маршрут №10. Водитель автобуса вытолкнул женщину на остановке «Военный городок». Пенсионерка никак не могла сопротивляться грубой мужской силе, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Директору ООО «Автотранспортное предприятие Комсомольск-на-Амуре» внесено представление. Общество и его руководитель привлечены к ответственности за отказ потребителю в оказании услуг по причинам, связанным с состоянием здоровья, ограничением жизнедеятельности или его возрастом. В качестве наказания назначены предупреждение и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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