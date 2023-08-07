МТС оцифровала крупнейший аэровокзал на Дальнем Востоке

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МТС построила масштабную телеком-сеть внутри одного из самых больших пассажирских терминалов Дальнего Востока и обеспечила высокоскоростным интернетом гостей и пассажиров главной воздушной гавани острова Южно-Сахалинска. Скорости мобильного интернета до 200 Мбит/с позволят им с комфортом пользоваться современными сервисами на всей территории терминала площадью более 47 тыс. кв. м.

МТС реализовала полное покрытие одного из важнейших объектов туристической инфраструктуры Сахалинской области - нового пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска. Теперь используя новейшую телеком инфраструктуру МТС, все действующие операторы связи могут обеспечить своих клиентов высокоскоростным мобильным интернетом и голосовой связью.

Мобильной связью и скоростным интернетом МТС охвачены все помещения нового терминала общей площадью более 47 тыс. кв. метров с пропускной способностью до 5 млн пассажиров в год. Для нового аэровокзального комплекса МТС разработала индивидуальный проект по LTE-покрытию здания с учетом сложной дизайнерской конструкции объекта, а также строительных материалов, затрудняющих прохождение радиосигнала. Важный телеком-проект был реализован МТС на всех этажах нового терминала: в зонах регистрации, паспортного контроля, получения багажа и отдыха, в комнате матери и ребенка, в зонах кафе, торговых павильонах, в служебных помещениях, в центре обработки данных и других.

- Для комфорта пассажиров в новом терминале аэропорта мы построили сеть, с учетом возможности подключения к нашей телеком-инфраструктуре других мобильных операторов связи. Теперь благодаря высокоскоростному мобильному интернету пассажиры, ожидающие рейс, смогут поработать или пообщаться с близкими в соцсетях и мессенджерах, а прилетающие в наш регион туристы легко смогут воспользоваться приложениями такси или связаться с гостиницей и получить необходимую информацию, - отметил технический директор МТС в Сахалинской области Олег Коцюрбий.

- Новый аэровокзал Южно-Сахалинска - это уникальный проект для Дальнего Востока и Сахалина. Мы гордимся его масштабом и уверены, что сможем обеспечить максимальный комфорт для своих пассажиров. Мобильная связь и интернет стали неотъемлемой частью нашей жизни, и мы уделили особое внимание этим аспектам, обеспечив лучший сервис и опыт путешествия, - отметил генеральный директор АО «Восточные Ворота Страны» Игорь Шубейко.

О новом терминале

Площадь объекта – более 47 тысяч квадратных метров, 2 этажа. Пропускная способность – 1660 пассажиров в час. В год новый терминал способен обслужить до 5 миллионов человек. В новом аэровокзале предусмотрели 26 стоек регистрации, 18 пунктов досмотра, 43 кабины паспортного контроля, просторные и комфортные зоны ожидания вылета с розетками для мобильных устройств возле кресел, 11 выходов на посадку. Терминал имеет самую технологичную на Дальнем Востоке систему обработки багажа протяженностью более 1 километра. Архитектурная концепция прилегающей площади заключается в том, что с высоты птичьего полета она напоминает побережье морского залива с кромкой прибоя. Помимо эстетической функции, такое планировочное решение позволяет оптимально распределить транспортные и пешеходные потоки, а также обеспечивает максимальную ветровую защиту пассажиров.