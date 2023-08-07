«Ешьте 5-6 раз в день»: как питаться при болезнях ЖКТ рассказали хабаровчанам

Лекция о питании при заболеваниях желудка прошла в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошла традиционная еженедельная акция «Шаги здоровья». На этот раз для ее участников провели лекцию о правилах питания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Тонкости диеты раскрыла врач Клинико-диагностического центра Ольга Максимова.

- При каждом заболевании нужно подбирать индивидуальную диету. При этом есть ряд общих правил для приготовления пищи: еда должна быть щадящей, не жареной. Лучше тушить варить или запекать. Питаться нужно регулярно, но небольшими порциями пять – шесть раз в день, чтобы ферментативные системы подготавливались к перевариванию, - сказала Ольга Максимова.

Кроме разговора о диете участники акции учились танцевать бачату под руководством тренера МАУ «Хабаровск Спортивный» Олега Кислицына. Также они прошли традиционный маршрут по парку «Динамо».

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