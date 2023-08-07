Чистота и порядок: с побережья Амура убрали мусор

Кучи мусора убрали с берега Амура у Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Кировском районе города прошла акция по сбору мусора на побережье Амура. В ней приняли участие работники подрядной организации и волонтеры общественного совета. Уборка пришлась как раз кстати. На берегу после каждых выходных скапливаются отходы, оставленные недобросовестными хабаровчанами.

- Мы еженедельно по понедельникам объезжаем района. Естественно мы и сюда заезжаем. Скопление мусора в основном происходит после выходных, когда хорошая погода, все люди выходят на берег Амура отдохнуть, но при этом зачастую не убирают за собой, – рассказал глава отдела благоустройства комитета по управлению Кировским районом Хабаровска Андрей Севастьянов.

Популярные места отдыха в Кировском районе убирают регулярно. Бригаду, которая занимается наведением чистоты, помогли найти в администрации города. Также комитету помогают организации, расположенные на территории района: «Росимущество», «Газпром» и другие. Недавно к работе подключились и волонтеры районного общественного совета.

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