Протаранила мотоцикл: женщина сбила байкера в Комсомольске

Авария с мотоциклом произошла на Комсомольском шоссе Фото: ОГИБДД по Комсомольску

Вечером 6 августа на Комсомольском шоссе женщина за рулем «Хонды-Торнео» наехала на мотоциклиста. Авария произошла на перекрестке в районе дома №54, где установлен светофор.

- Сообщение о ДТП поступило в 22:07. 25-летняя комсомольчанка с двухлетним стажем вождения при повороте налево не предоставила преимущество мотоциклу, который ехал во встречном направлении, и врезалась в него, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Пострадал 30-летний водитель мотоцикла «Сузуки Бандит 1200». У мужчины большой опыт вождения – 11 лет. Его с травмами на скорой забрали в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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