Огонь добрался до крыши: мясной магазин выгорел ночью в Магадане

Пожар произошел в магазине «Мясной двор» в Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около полуночи в спасательную службу Магадана позвонил очевидец, который заметил огонь на крыше одноэтажного здания магазина «Мясной двор» на улице Кольцевой. Пожарные приехали через шесть минут и сразу приступили к ликвидации возгорания.

- Горело помещение площадью 40 квадратных метров. Удалось остановить распространение огня, пока он не успел перекинуться на соседние постройки. Пламя уничтожило холодильники и электропроводку. Повреждены стены и кровля, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Причиной пожара мог стать аварийный режим работы оборудования Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы оборудования. Другие обстоятельства ЧП устанавливают дознаватели.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.