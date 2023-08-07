Вода прибыла: судоходство по маршруту «Хабаровск - Парус» возобновили

Восстановлено сообщение по речному маршруту «Хабаровск – Парус» Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

Пассажирские перевозки по речному маршруту «Хабаровск - Парус» возобновили 5 августа. С 1 мая из-за низкого уровня воды в Амуре и его притока паромы доставляли людей только до остановки «Протока Осиновая». Это доставляло большие неудобства жителям и дачникам.

- С субботы перевозки возобновились до конечной «Парус». При этом некоторые ограничения по ряду направлений все еще продолжают действовать, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

Дополнительную информацию о введении и снятии ограничений в ведомстве будут публиковать отдельно, в зависимости от текущей ситуации с паводками в регионе.

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