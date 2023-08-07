Снова сухо: район имени Лазо освободился от воды

Вода ушла из района имени Лазо Хабаровского края. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Район имени Лазо Хабаровского края освободился от воды. Еще 6 августа в Долми и Солонцовом были подтоплены 16 участков, но на утро 7 августа ее там уже нет. До жилых домов вода так и не добралась.

- В связи со стабилизацией обстановки группа спасателей поисково-спасательного отряда из села Ракитное вернулась в пункт постоянной дислокации, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас прогнозируют повышение уровня только на реке Подхоренок у Дормидонтовки. На утро 7 августа уровень воды у поселка составил 395 сантиметров, прибавив за сутки 52 сантиметра. Жителей просят убрать все необходимое с низких мест, чтобы в случае подтопления вещи не испортились.

Специалисты МЧС постоянно мониторят обстановку, они работают с главами муниципалитетов и ЕДДС. В случае необходимости они тут же готовы выехать на место и начать работу по спасению людей и животных.

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