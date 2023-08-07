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НовостиОбщество7 августа 2023 4:34

Снова сухо: район имени Лазо освободился от воды

Вода ушла из района имени Лазо Хабаровского края
Василина ИКОННИКОВА
Вода ушла из района имени Лазо Хабаровского края.

Вода ушла из района имени Лазо Хабаровского края.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Район имени Лазо Хабаровского края освободился от воды. Еще 6 августа в Долми и Солонцовом были подтоплены 16 участков, но на утро 7 августа ее там уже нет. До жилых домов вода так и не добралась.

- В связи со стабилизацией обстановки группа спасателей поисково-спасательного отряда из села Ракитное вернулась в пункт постоянной дислокации, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас прогнозируют повышение уровня только на реке Подхоренок у Дормидонтовки. На утро 7 августа уровень воды у поселка составил 395 сантиметров, прибавив за сутки 52 сантиметра. Жителей просят убрать все необходимое с низких мест, чтобы в случае подтопления вещи не испортились.

Специалисты МЧС постоянно мониторят обстановку, они работают с главами муниципалитетов и ЕДДС. В случае необходимости они тут же готовы выехать на место и начать работу по спасению людей и животных.

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