Хотел проскочить: в Магадане девочка-подросток на мотоцикле получила травмы во время ДТП

17-летняя пассажирка мотоцикла попала в больницу после аварии в Магадане Фото: УМВД Магадана

Девушка 17 лет из Магадана последний месяц каникул проведет в больнице. Она каталась ночью с другом на мотоцикле и попала в аварию. Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа на перекрестке Транспортной и Карла Маркса.

- По предварительной информации, неустановленный автомобиль, двигаясь по проспекту Карла Маркса от улицы Советской, при повороте налево не уступил дорогу встречному мопеду Honda Dio под управлением 16-летнего водителя и совершил с ним столкновение, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

В итоге его 17-летняя пассажирка получила травмы, на скорой ее отвезли в больницу. Насколько сильно она пострадала, и сколько девушке придется провести под присмотром врачей, неизвестно.

Оказалось, что у водителя мопеда нет прав. Теперь он должен ответить перед законом - парню грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Если бы он был младше 16 лет, то тогда вся ответственность легла бы на плечи его родителей. Полицейские выясняют все подробности аварии.

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