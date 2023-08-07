Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 5:46

В новые регионы РФ с добровольческой миссией отправились молодогвардейцы из ЕАО

Две недели они будут помогать местным жителям
Василина ИКОННИКОВА
В новые регионы РФ с добровольческой миссией отправились молодогвардейцы из ЕАО Фото: Андрей Романовский

В новые регионы РФ с добровольческой миссией отправились молодогвардейцы из ЕАО Фото: Андрей Романовский

Представители «Молодой гвардии» из Еврейской автономной области отправились в новые регионы России с добровольческой миссией. В течение двух недель они будут помогать местным жителям: строителям, медикам и пациентам в больницах, выдавать гуманитарную помощь нуждающимся и оказывать адресную.

«Я и волонтер нашего штаба Кирилл Тарасов совместно со студентами Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема отправляемся на освобожденные территории с добровольческой миссией, - сообщил руководитель «Молодой гвардии» Андрей Романовский.

Он отметил, что для волонтеров это первая такая поездка. Их в этом поддержал губернатор области Ростислав Гольдштейн. Совсем скоро команда из пяти человек вылетает в новые регионы. Там люди остались без еды, жилья и необходимых вещей. У некоторых даже нет нужной одежды.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.