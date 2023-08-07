В новые регионы РФ с добровольческой миссией отправились молодогвардейцы из ЕАО Фото: Андрей Романовский

Представители «Молодой гвардии» из Еврейской автономной области отправились в новые регионы России с добровольческой миссией. В течение двух недель они будут помогать местным жителям: строителям, медикам и пациентам в больницах, выдавать гуманитарную помощь нуждающимся и оказывать адресную.

«Я и волонтер нашего штаба Кирилл Тарасов совместно со студентами Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема отправляемся на освобожденные территории с добровольческой миссией, - сообщил руководитель «Молодой гвардии» Андрей Романовский.

Он отметил, что для волонтеров это первая такая поездка. Их в этом поддержал губернатор области Ростислав Гольдштейн. Совсем скоро команда из пяти человек вылетает в новые регионы. Там люди остались без еды, жилья и необходимых вещей. У некоторых даже нет нужной одежды.

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