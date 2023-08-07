Родных погибшего в Великой Отечественной войне ветерана ищут в Комсомольске Фото: администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре ищут родственников ветерана, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Его останки нашли поисковики в Светлоярском районе Волгоградской области. Там они ищут погибших бойцов, защищавших Сталинград. Среди находок были и документы на имя политрука шестой роты второго батальона 1392 стрелкового полка 422 стрелковой дивизии Алексеева Петра Сафроновича.

- Он родился в 1909 году в деревне Детлово Курагинского района Красноярского края. У Петра Сафроновича супруга Алексеева Александра проживала в Комсомольске-на-Амуре по адресу: улица Партизанская, 5, - рассказали в администрации города.

Есть вероятность, что родные до сих пор живут в Городе юности, а, может, кто-то по сей день жив или знал жену солдата. Этих людей просят позвонить по телефону 8 924-212-35-75 и поделиться информацией.

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