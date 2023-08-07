Дождь пройдет в Охотском районе Хабаровского края 8 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровский край вернулась жаркая сухая погода. По данным синоптиков, 8 августа в регионе почти не будет осадков. Опасных метеоявлений тоже не ожидается.

В столице края существенных осадков не будет. Ночью температура воздуха поднимется до 13-15 градусов тепла, днем в Хабаровске будет от +26 до +28 градусов. Ветер подует с востока со скоростью от четырех до 10 метров в секунду.

На юге Хабаровского края - без существенных осадков. Ночью столбик термометра покажет 11-16 градусов, днем поднимется до 24-29 градусов. Ветер юго-восточный, от четырех до девяти метров в секунду.

В центре региона - совсем без осадков. Ночью воздух прогреется от восьми до 15 градусов, днем - от 22 до 31. Ветер юго-восточный, от четырех до 10 метров в секунду.

На севере - без осадков. Исключением станет лишь Охотский район, где пройдет дождь. Ночью температура ожидается от семи до 16 градусов, днем - от 13 до 31. Ветер подует с разных сторон света со скоростью от четырех до 12 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.