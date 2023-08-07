Безопасность жителей обеспечивают в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Работа по цифровизации продолжается в Хабаровске. Власти разработали «дорожную карту», а некоторые проекты в этом направлении уже успешно работают. При этом хабаровчане постоянно дают обратную связь, и эти пожелания всегда учитываются. Еще одним важным направлением стала безопасность хабаровчан. За этим лично следит глава краевой столицы Сергей Кравчук и курирует подписание соглашений с новыми партнерами.

Так, администрация подписала договор с АО «Рэдком-Интернет» о расширении охвата системы «Безопасный город». Теперь к аппаратно-программному комплексу можно будет подключить больше 1500 камер, когда их в городе уже работает 550.

- Наша задача - внести в систему все имеющиеся в Хабаровске точки видеонаблюдения. Это позволит обеспечить безопасность. Система работает у нас с 2010 года. Камеры работают круглосуточно и позволяют передавать в правоохранительные органы данные о том, что происходит в Хабаровске. Благодаря соглашению видеонаблюдением будут охвачены микрорайоны многоквартирных жилых домов и частный сектор, - сказал Сергей Кравчук.

Компания на этом рынке давно. У нее есть как техника, которая показывает виды Хабаровска, так и та, что наблюдает лишь за дворами. Мэр отметил, что уровень преступности в тех местах, где уже стоят камеры, почти нулевой.

Также в Хабаровске разрабатывают несколько проектов, благодаря которым жизнь в городе становится легче. Это, к примеру, сервисы по общественному транспорту или цифровая карта ТОС. В следующем году у жителей появятся полномочия, и они смогут оценивать работу властей и систему ЖКХ. Теперь чиновники будут понимать, что нарушение закона может стать для них фатальной ошибкой, так как у каждого жителя появится рычаг контроля на них.

При этом город тратит на это направление минимальные суммы. Хабаровск работает без дополнительного финансирования, лишь силами специалистов мэрии. Его даже можно назвать цифровой столицей Дальнего Востока - опыт перенимают регионы по всей стране.

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