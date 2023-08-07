Китайский ресторан в Хабаровске неправильно рекламировал свои услуги Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хабаровское управление антимонопольной службы нашло ошибки в рекламировании услуг местным рестораном. До рассмотрения дела в итоге не дошло.

Речь идет об одном из ресторанов китайской кухни. Оказалось, что они неправильно рекламировали свои услуги на передвижном автомобиле. На транспортном средстве были указаны номер телефона кафе, его адрес, и даже указывалось, что есть доставка. Но вот информации о дистанционном способе продажи блюд там не было. Это и оказалось нарушением.

- Напоминаем предпринимателям о соблюдении требований восьмой статьи закона о рекламе. Обязательно наличие сведений в рекламе продажи товаров дистанционным образом о наименовании, местонахождении и государственном регистрационном номере записи о создании юридического лица, осуществляющего продажу товаров дистанционным способом при распространении рекламы товаров при дистанционном способе их продажи, - рассказали в УФАС Хабаровского края.

Представители ресторана согласились с этим и исправили ошибки до рассмотрения дела в суде. Специалисты отмечают, что такие нарушения они выявляют в последнее время все чаще и чаще.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.