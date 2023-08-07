Живут в гостиницах: прокуратура заинтересовалась задержкой самолетов в Николаевске

26 человек не долетели до дома в Хабаровском крае Фото: Владимир ВОРСОБИН

Транспортная прокуратура Николаевска-на-Амуре заинтересовалась задержкой авиарейсов в регионе. Два самолета не смогли вылететь вовремя 7 августа.

Первый - в Николаевске-на-Амуре. Это рейс по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск от «Хабаровских авиалиний». На него зарегистрировались 26 человек. Планируется, что они смогут улететь только 8 августа в 09:10. Их расселили в гостиницы, для людей организовано питание.

- В аэропорту Охотск задержан вылет рейса 402 сообщением Охотск - Николаевск-на-Амуре авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Планируемое время вылета 13:40 8 августа, пассажиры убыли по месту жительства, - говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Городской надзорный орган взял ситуацию на контроль. Сотрудники ведомства проверяют, соблюдает ли перевозчик права пассажиров.

В период ожидания рейсов хабаровчане могут обратиться к дежурному прокурору Дальневосточной транспортной прокуратуры по телефону: 8 924-201-57-60.

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