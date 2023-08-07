Здание бывшей детской поликлиники №17 скоро откроют в Хабаровске Фото: минздрав Хабаровского края

Совсем скоро жители Хабаровска смогут посещать здание бывшей детской поликлиники №17, которое отдали под расширение 11-й взрослой городской поликлиники. Сейчас в нем проходит капитальный ремонт, специалисты вышли на финишную прямую.

- К этому подразделению на Краснореченской, 177 Б, которое находится в районе 68-й школы, будут прикреплены 22 тысячи человек. Это жители ближайших улиц, которым раньше приходилось ездить за медицинской помощью через весь город практически в Южный. Благодаря выделению дополнительного здания расширяется и медицинская составляющая, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

В новом филиале оборудовали отдельное крыло под лабораторию. Она будет обслуживать все подразделения, в том числе две женские консультации. На первом этаже будут работать терапевты, на втором - узкие специалисты.

В здании на Краснореченской, которое удалось разгрузить благодаря расширению, поликлиника тоже останется. Здесь появится дневной стационар, один этаж будет оборудован под амбулаторно-онкологический центр. Кроме того, в поликлинике будет работать современное рентген-отделение, тем более что новый рентгенологический аппарат уже поступил.

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