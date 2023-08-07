До 3 миллионов на развитие молодежной политики получат районы Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае начался прием заявок на конкурс программ комплексного развития молодежной политики в районах. Победители могут получить до трех миллионов рублей на воплощение своего проекта в жизнь. Программы могут рассказывать о создании и обновлении молодежных центров, так что получится построить в регионе целую систему профильных учреждений и вовлекать туда новые поколения.

– Важно, чтобы молодежная политика развивалась не только в Хабаровске и крупных городах края, но и в самых отдаленных его районах. И у муниципалитетов есть возможность сделать мощный рывок, выстроить современную экосистему. Наш конкурс – местный аналог федеральной программы, с помощью которой в прошлом году мы привлекли больше 100 миллионов рублей на развитие этого направления, – рассказала председатель комитета по делам молодежи правительства края Амалия Шихалева.

Заявку можно подать до 16 августа в комитет по делам молодежи. Принимаются проекты на бумаге с 9 до 17 часов по адресу: Хабаровск, улица Гоголя, 21Б, кабинет 115. Электронный вид заявки можно отправить через систему электронного документооборота. На вопросы специалисты готовы ответить по телефону: 8 (4212) 30-42-62.

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