Восстановить балконы помогают пенсионерам в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска
В Хабаровске помогают восстановить балконы, повредившиеся во время пожаров. Работы идут в Индустриальном районе в квартирах пенсионеров. Например, в доме по Отрадному переулку, 17А после пожара выгорело больше 10 балконов. По поручению губернатора остекление идет в домах у пожилых хабаровчан или у социально-незащищенных категорий.
- Решить вопрос удалось решить быстро благодаря совместным усилиям. Управляющая компания посодействовали в ремонте оплавившегося ограждения, благотворители помогли в остеклении балкона. Администрация Индустриального района взяла на себя организационные моменты, - сказал зампред комитета по управлению Индустриальным районом по ЖКХ Андрей Слесаренко.
Сейчас работы идут в квартире ветерана труда Надежды Алексеевны. И это третий балкон в этом доме, где идут работы. Благодаря ремонту в квартиры не будет поступать холод, и предстоящую зиму хабаровчане проведут в тепле и комфорте.
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