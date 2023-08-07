350 «квадратов» в огне: на магаданском «Зеленом» рынке произошел пожар

«Зеленый» рынок загорелся в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Днем 7 августа в помещении «Зеленого» рынка в Магадане вспыхнул пожар. Сообщение о происшествии поступило в МЧС от одного из продавцов торгового зала на втором этаже в 14: 45, через семь минут на месте уже работали спасатели. Женщина заметила дым. Из здания эвакуировались 19 человек.

Когда приехали первые пожарные, то увидели огромное пламя и сильный дым на крыше.

- Очаг пожара находился на втором этаже. Тушение осложнялось большой площадью помещения, высокой пожарной нагрузкой и скрытым распространением огня по внутреннему пространству стен и кровли, - рассказал исполняющий обязанности начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Магаданской области Владимир Сазонов.

Огонь распространился на 350 квадратных метров. Сейчас на месте работают дознаватели, им предстоит выяснить точную причину пожара. Предварительно, огонь вспыхнул из-за аварийного режима работы электрооборудования. Всего на месте работали 30 человек на семи спецмашинах.

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