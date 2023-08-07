Зараженную древесину пытались вывезти в Китай из Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае зафиксировали новый случай заражения древесины карантинными насекомыми. Специалисты лаборатории Россельхознадзора проверили две партии лесоматериалов разных пород, которые планировалось отправить в Китай и по стране. Обе проверку не прошли.

- При проверке двух партий лесоматериалов разных пород специалисты обнаружили опасных вредителей: взрослых насекомых рода Monochamus - большого черного елового усача и малого черного елового усача в жизнеспособном состоянии, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Эти насекомые считаются одними из самых опасных древесных вредителей и включены в карантинный список не только России, но и Китая. Так как они находились в жизнеспособном состоянии, то могли не только испортить материалы, но и размножиться. Партия березы в пять кубометров и древесина из хвойных пород объемом 10 кубометров были заготовлены в Верхнебуреинском районе региона.

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