500 тысяч ущерба заплатил житель Хабаровского края ради продажи квартиры

500 тысяч за серьезные травмы заплатил мужчина жителю Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае суд вынес приговор 42-летнему жителю села Малышево. Мужчина выслушал приговор за причинение тяжкого вреда здоровью. Помимо основного наказания, он должен был заплатить пострадавшей стороне немаленький ущерб – 500 тысяч рублей. Шло время, а с долгом сельчанин не торопился. В итоге затянул сроки так, что те и вовсе закончились.

В дело вмешались приставы. Они пообщались с должником, а потом обратили взыскания на его счета, запретили регистрационные действия с автомобилем, закрыли выезд из страны, арестовали всю недвижимость и назначили исполнительский сбор. К слову, одна из мер хорошо помогла.

- Как оказалось, должник планировал продать недвижимость и, чтобы сделка не сорвалась, погасил весь долг, включая исполнительский сбор, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Пострадавший получил всю сумму долга.

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