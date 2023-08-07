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НовостиПроисшествия7 августа 2023 11:14

500 тысяч ущерба заплатил житель Хабаровского края ради продажи квартиры

Приставы заставили хабаровчанина заплатить полмиллиона за тяжкий вред здоровью
Василина ИКОННИКОВА
500 тысяч за серьезные травмы заплатил мужчина жителю Хабаровского края

500 тысяч за серьезные травмы заплатил мужчина жителю Хабаровского края

Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае суд вынес приговор 42-летнему жителю села Малышево. Мужчина выслушал приговор за причинение тяжкого вреда здоровью. Помимо основного наказания, он должен был заплатить пострадавшей стороне немаленький ущерб – 500 тысяч рублей. Шло время, а с долгом сельчанин не торопился. В итоге затянул сроки так, что те и вовсе закончились.

В дело вмешались приставы. Они пообщались с должником, а потом обратили взыскания на его счета, запретили регистрационные действия с автомобилем, закрыли выезд из страны, арестовали всю недвижимость и назначили исполнительский сбор. К слову, одна из мер хорошо помогла.

- Как оказалось, должник планировал продать недвижимость и, чтобы сделка не сорвалась, погасил весь долг, включая исполнительский сбор, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Пострадавший получил всю сумму долга.

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