Большой летний споттинг прошел в Хабаровске Фото: аэропорт Хабаровска

В Хабаровске прошел большой летний споттинг. Его провели впервые за долгое время. В пятницу, 4 августа, аэродром хабаровского аэропорта стал одной большой съемочной площадкой.

Здесь собрались авиационные фотографы со всей страны: Москвы, Владивостока, Южно-Сахалинска и Благовещенска.

- 40 участников работали в две смены: первая могла запечатлеть самолеты в лучах только взошедшего солнца, вторая ловила удачные кадры в насыщенно алых красках заката, - рассказали представители аэропорта.

Всего фотографы увидели через объективы своих камер 41 самолет, десятки взлетов и посадок, сделали тысячи фотографий. Здесь собрались как новички, так и те, кто в этой сфере работает уже много лет. Несмотря на разницу в опыте, все участники стали одной большой командой и вместе создавали свои уникальные кадры в уютной дружеской атмосфере.

Главным сюрпризом для них стал обед на борту легендарного самолета - Ил-62. Сегодня он уже не летает, а лишь выполняет учебную функцию и каждую неделю принимает десятки юных любителей авиации на экскурсиях.

Меню было исключительно авиационным. Доставка на борт проходила с помощью автолифта. Гости смогли оценить несколько видов закусок, горячее, десерт и ароматный чай.

В итоге фотографы смогут принять участие в нескольких конкурсах от различных авиакомпаний и в интернет-голосовании. В сентябре они снова соберутся вместе на площадке аэропорта для подведения итогов и неформального общения.

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