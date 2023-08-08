Что произошло в Хабаровском крае к утру 8 августа: главные новости

Комсомольского перевозчика наказали за грубый поступок водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандальный случай со старушкой в автобусе произошел еще в марте. Водитель силой выкинул женщину из автобуса, стащив ее по ступенькам в сугроб. На него завели дело о хулиганстве, скоро мужчину ожидает суд. А пока наказание выбрали для перевозчика. Руководителя транспортной компании оштрафовали и вынесли ему предупреждение за отказ пассажирке в оказании услуг.

Жителя Хабаровска осудили за живодерство. Он обвинялся в жестоком убийстве дворового пса по кличке Рыжий. Собаку любили местные жители и после ее страшной гибели решили довести дело до приговора.

В регионе ожидается ухудшение погоды. Причиной станет тайфун KHANUN, который затронет часть Хабаровского края. Первая половина недели для некоторых районов будет дождливой, а далее осадки только усилятся. Жителям региона стоит быть готовыми к ливням и возможным подтоплениям.

В Хабаровском кае эвакуируют целый поселок, который расположен в зоне падения ступеней ракетоносителя «Союз-2.1б». Предполагается, что обломки рухнут в Верхнебуреинском районе.

С 8 августа в регионе стартует продажа доступной рыбы. Первыми закупиться дешевыми морепродуктами смогут жители северных районов края. В Хабаровске торговля в рамках проекта начнется только в сентябре.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.