Рослесхоз обратился в прокуратуру Хабаровского края из-за лесных пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае продолжают наращивать лесопожарные группировки для борьбы с природными возгораниями. Ситуация в регионе остается нестабильной. На комиссии по чрезвычайным ситуациям отметили, что власти региона принимают недостаточные меры по стабилизации лесопожарной обстановки.

- Привлечено только 83 человека – это менее 15 процентов от сводного плана. Региону надлежит задействовать весь имеющийся состав наземных сил и средств для ликвидации действующих лесных пожаров, включая возгорания в зоне контроля. Рослесхоз направил соответствующие обращения в прокуратуру и губернатору Хабаровского края, - сказал замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

В ведомстве отметили, что пожары в лесах Хабаровского края не опасны для жителей. Большая часть возгораний находится на удаленных и труднодоступных территориях, где нет населенных пунктов.

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