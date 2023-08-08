Состояние крайне тяжелое: девушка упала с электросамоката в Комсомольске

Упавшую с самоката девушку госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: ОГИБДД по Комсомольску
18-летняя комсомольчанка арендовала электросамокат через приложение To Go. Девушка не справилась с управлением и упала, получив тяжелую травму. Приехавшие на вызов медики осмотрели пострадавшую. Они приняли решение об экстренной госпитализации, так как состояние девушки было крайне тяжелым.
- ДТП произошло 7 августа в 23:23 на тротуаре в районе дома №49 на Кирова. К месту прибыла следственно-оперативная группа, чтобы установить обстоятельства случившегося, - рассказали в ОГИБДД Комсомольска.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей соблюдать безопасный скоростной режим, держать руль двумя руками и не отвлекаться от управления самокатом.
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