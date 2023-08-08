Проезд открыт: восстановлен аварийный мост на дороге Селихино – Николаевск

Ограничение на движение через мост сняли на дороге Селихино – Николаевск Фото: @komcitynews

На 199 километре дороги Селихино – Николаевск восстановили мост, который обрушился в конце июля. Действующее ограничение на проезд через переправу снято.

- В связи с восстановлением проезда временное ограничение на движение всех видов транспорта, введенного 30 июля, снято. 8 августа с 7:00 дорога открыта, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.

В управлении отметили, что проезд по мосту возможен только по одной полосе. Водителям следует соблюдать весовые ограничения для грузового транспорта. Перегруженные фуры могут снова нарушить несущие конструкции моста, из-за чего переправа опять разрушится.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.