Глава Верхнебуреинского района контролирует вопрос с падением обломков ракеты Фото: @ammaslov1977 Фото: Социальные сети

Накануне в администрации Верхнебуреинского района прошел штаб по подготовке плана действий при прохождении ракетоносителя со спутником «Луна-25». Ее запуск состоится 11 августа на космодроме «Восточный». Предполагается, что обломки носителя приземляться на территории района. По расчетам, область падения – безлюдная территория, но прорабатываются все возможные варианты.

- Сегодня по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева все проверил лично. Завтра отрабатываем всю территорию предполагаемого падения. За каждого жителя несу личную ответственность! - написал в своем телеграм-канале глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

Напомним, что в предполагаемую зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах и Саганар, а также район паромной переправы на реке Бурея. Кроме того, жители поселка Шахтинск 11 августа будут эвакуированы на время прохождения ракетоносителя.

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