Сократил путь и попал в больницу: «Тойота» сбила перебегавшего дорогу мужчину в Хабаровске

Мужчина выбежал под колеса автомобиля в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Поздним вечером 7 августа на Ленинградской был сбит мужчина. Он вышел на дорогу в неположенном месте, где полосы разделены бетонными блоками, попав прямо под колеса проезжающей иномарки.

- Авария произошла в районе дома №58. Водитель «Тойоты-Короллы» ехал в сторону Серышева, когда на дорогу вышел человек. ДТП произошло в зоне видимости светофора. Пострадавший – 64-летний хабаровчанин. Он получил травмы и был госпитализирован, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

За рулем «Тойоты» находился 27-летний мужчина. В момент аварии он был трезв. Полиция устанавливает обстоятельства и детали произошедшего.

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