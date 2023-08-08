Один прыгнул в воду, другой ушел в лес: двух пропавших мужчин ищут в Хабаровском крае

Двое мужчин пропали в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники МЧС получили от полиции сразу два запроса о помощи в поисках пропавших людей. Оба случая исчезновения произошли в природной среде. Подразделения спасателей выдвинулись на поиски.

Один запрос поступил из Хабаровского района, где полиция ищет мужчину с 31 июля. Он выпрыгнул из лодки в Амур недалеко от села Челны и не выплыл. Уже неделю о его местонахождении ничего неизвестно.

- В район выехала группа хабаровских спасателей в составе четырех человек на полноприводном автомобиле с лодкой, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Второе подразделение из пяти спасателей выехало в Солнечный район, где пропал работник предприятия. Он ушел с территории производства, расположенного в лесном массиве в 13 километрах от трассы Комсомольск – Чегдомын. О его местоположении также пока ничего не известно.

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