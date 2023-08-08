Цветочное поле вместо серого профлиста: подростки раскрасили остановку в Хабаровске

Школьники привели в порядок остановку «Городская больница №11» в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Еще одна автобусная остановка преобразилась благодаря юным хабаровским художникам. Вместо серого профлиста появилась красочная картина цветочного поля, над которым плывут облака.

- Остановку «Городская больница №11» привели в порядок. Подрядная организация вместе с МУП «Южное» установили защитные металлические листы, отремонтировали лавочки и поставили урну. А трудовой отряд старшеклассников «Энергия» разукрасили павильон, - рассказали в администрации Хабаровска.

Материалами и инструментами для работы старшеклассников обеспечили в комитете по управлению Индустриальным районом. В администрации отметили, что такая практика стала хорошей традицией, а яркие картины поднимают настроение хабаровчанам.

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