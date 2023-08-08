Попечительский совет РВИО появится в Хабаровском крае Фото: Егор Тимошенко

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и ректор ДВГУПС, председатель Совета ректоров и реготделения Российского военно-исторического общества Владимир Буровцев провели рабочую встречу по вопросам патриотического воспитания молодежи и увековечивания памяти земляков.

- Как подчеркивает наш президент Владимир Путин, мы должны сделать все, чтобы дети и вообще все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей. Знали героев своей страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни. Поэтому задача сегодня - вырастить настоящих патриотов, достойную смену русским воинам, которые сейчас отстаивают свободу, независимость и будущее нашего государства, наше право говорить на русском языке, жить на нашей земле и быть верными нашим ценностям! - сказал Михаил Дегтярев.

Для воспитания патриотизма, сохранения памяти о воинах-дальневосточниках и объектов военно-исторического культурного наследия в Хабаровском крае будет создан попечительский совет реготделения Российского военно-исторического общества (РВИО). Михаил Дегтярев и Владимир Буровцев обсудили вопросы формирования его состава и проведение первого расширенного заседания. В завершение встречи Владимир Буровцев подарил главе Хабаровского края экземпляр уникального издания общества, выпущенного ограниченным тиражом.

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