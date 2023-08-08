Топило при каждом дожде: прокуратура добилась ремонта дороги к детсаду в Хабаровске

Дорогу к детсаду отремонтировали после вмешательства прокуратуры в Хабаровске Фото: скриншот из онлайн-приложения с картами

Прокуратура Индустриального района проверила состояние дороги, ведущей к детсаду №173. Оказалось, что состояние проезжей части нарушает законодательство о безопасности дорожного движения. Из-за разрушенного асфальта на улице Трамвайной между детсадом и школой №24 территорию дошкольного учреждения затапливало после дождей.

- Прокурор направил в суд иск о понуждении администрации города привести дорогу в соответствие с требованиями законодательства, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд удовлетворил требования, обязав администрацию привести проезд в порядок. После этого два участка дороги отремонтировали, а также сделали ливневки для отвода воды.

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