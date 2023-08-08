Лотерейная мошенница: хабаровчанка присвоила 146 тысяч рублей на продаже билетов

Жительницу Хабаровска осудят за присвоение выручки от продажи лотереи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летняя хабаровчанка с января по май 2022 года работала продавцом-консультантом в акционерном обществе. В качестве дополнительного «заработка» она присваивала деньги от продажи лотерейных билетов. До того как обман вскрылся, она успела сделать недостачу на 146 тысяч рублей.

- Заведено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества». В ходе предварительного следствия хабаровчанка частично возместила ущерб на сумму 35 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Материалы дела передали в суд Индустриального района для рассмотрения по существу. Обвиняемой может грозить штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

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