Не выдержал дистанцию: сотрудник полиции попал в аварию на мотоцикле в Хабаровске

Авария с полицейским мотоциклом произошла в Хабаровске Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

8 августа около полудня на Тихоокеанской произошла авария, в которой пострадал полицейский. Сотрудник ехал на служебном мотоцикле в сторону Шелеста. Не рассчитав расстояние, он врезался в легковушку.

- Сотрудник не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с едущей впереди машиной. У водителя мотоцикла подозрение на черепно-мозговую травму. Его забрали в больницу на обследование, - рассказала «КП» - Хабаровск» инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску Екатерина Саблина.

Водитель мотоцикла не выдержал безопасную дистанцию Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Они призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и держать дистанцию, достаточную для маневрирования на дороге.

Детали аварии устанавливаются Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

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