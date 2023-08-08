Объем экспорта продукции АПК вырос в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Благодаря ему растет объем поставок продукции за рубеж. С начала 2023 года показатель увеличился на 18,7 процента. План на текущий год выполнен на 65 процентов.

- Список товаров на экспорт большой - это мед, рыба, морепродукты, напитки, кондитерские изделия. Продукция реализуется в семи странах. Среди основных партнеров - Китай, Корея, Япония, Казахстан и Узбекистан, - рассказал глава отдела проектного управления и экспорта минсельхоза Хабаровского края Константин Яковцев.

На заседании общественного совета при краевом минсельхозе отметили, что региональные предприятия преодолели санкционное давление. Производители смогли расширить ассортимент экспортируемой продукции и увеличили объемы поставок в Китай.

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