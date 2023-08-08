Вытаскивала частями: почтальонша украла пенсии у магаданцев

Сотрудница почты в Магадане украла у пенсионеров 2,5 миллиона Фото: Даниил ОПАРИН

На Колыме приговора суда ждет сотрудница местной почты. Женщина присвоила себе несколько миллионов рублей, предназначенных для выплат пенсий. Прокуратура утвердила обвинение, дело направили в суд.

Женщина работала начальницей почтового отделения. В нем стоял сейф, в котором как раз и лежали деньги. Магаданка знала код, а купюры особенно ее манили. В итоге удержаться от преступления она не смогла.

- По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2022 года сотрудница почтовой службы имела доступ к сейфу, в котором хранились денежные средства для пенсионных выплат. Воспользовавшись должностным положением, она присвоила свыше 2,5 миллиона рублей, предоставив вышестоящему руководству искаженную отчетность, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Деньги она потратила на себя. Но о преступлении все равно стало известно, и против почтальонши завели уголовное дело.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.