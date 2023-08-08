Скрытые счета и доли в квартирах: хабаровские сотрудники МЧС умолчали о своих доходах

17 сотрудников МЧС Хабаровского края скрыли свои доходы Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Хабаровского края проверила исполнение госслужащими антикоррупционного законодательства. В итоге 17 сотрудников МЧС привлекли к ответственности: они скрыли свои доходы. В декларациях специалистов за прошлый год у них было недостаточно информации сразу по нескольким пунктам.

- Установлено, что должностными лицами ФГКУ «Специальное управление ФПС №24 МЧС России» допущены нарушения при предоставлении сведений о доходах и имуществе за 2022 год. Выявлены многочисленные факты неотражения госслужащими информации о доходах самих сотрудников и членов их семей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

У некоторых в декларациях не было сведений об открытых счетах, информации об остатках на них или даже о размере долей в имуществе. Кто-то даже занизил выплаты, полученные от ФСС. Руководителю сотрудников внесли представление. Он привлек всех нарушителей к дисциплинарной ответственности.

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