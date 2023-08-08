Продажу льготных билетов на значимые рейсы открыли в Хабаровском крае и Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Аврора» запустила продажу билетов на социально значимые рейсы до конца 2023 года. Улететь можно по разным направлениям, в которые входят Хабаровский край и Магадан.

Например, с 30 октября по 29 декабря за две тысячи рублей можно отправиться из Петропавловска-Камчатского в Магадан. Рейс будет выполняться три раза в неделю с партнером-оператором - авиакомпанией «Камчатское авиационное предприятие» на самолете ЯК-40. Пассажиров ждут по понедельникам, средам и пятницам.

А для жителей Хабаровского края открыт рейс из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань. Стоимость билета - 2200 рублей, рейсы выполняются с 30 октября по 29 декабря по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. Их организуют вместе с партнером-оператором - авиакомпанией «Тайга» на самолете DHC-6.

Число мест по тарифам ограничено. Цены указаны за полет в одну сторону.

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