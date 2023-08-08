Без света не полетим: самолеты задержались в комсомольском аэропорту из-за аварии на ЛЭП

Два рейса задержались из-за резкого отключения света в аэропорту Комсомольска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре транспортная прокуратура заинтересовалась аварией на линиях электропередач. Из-за этого в местном аэропорту отключили свет, что стало причиной задержки нескольких рейсов. ЧП произошло 8 августа. Жители региона и Амурской области не смогли улететь в другие районы Хабаровского края, а также в Приморье.

- В связи с порывом линии электропередачи в здании аэровокзала не было света, что стало причиной задержки рейсов по маршрутам «Николаевск - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск» и «Благовещенск - Комсомольск-на-Амуре - Владивосток - Хабаровск». Также изменены маршруты двух воздушных судов, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По данным на 14 часов, подача электричества восстановлена. Аэропорт работает в штатном режиме. Вылетели ли рейсы, и сколько человек не смогло отправиться в пункты назначения вовремя, пока не сообщается.

Прокуратура же по результатам проверки примет меры, если на то будут основания.

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