Во власти кольца: украшение с пальца биробиджанки пришлось снимать спасателям

Спасатели срезали кольцо с руки жительницы Биробиджана Фото: МЧС ЕАО

Необычный вызов поступил спасателям Биробиджана. Местную жительницу пришлось спасать от своего же золотого кольца. Женщина ударила руку, от чего украшение погнулось и стало сильно сжимать палец. Конечность опухла и жутко болела. Избавиться самой от кольца биробиджанка не смогла. Она очень боялась этой процедуры, но страх остаться без пальца был сильнее. В считанные минуты сотрудник МЧС перекусил обод кольца кусачками.

- С кольцами на пальцах обращаются к нам довольно редко. В основном просят снять обручальные кольца. Разрезать кольцо - это крайняя мера, но все-таки уж лучше пожертвовать украшением, чем пальцем, - рассказал спасатель Александр Парфирьев.

Спасатели говорят, что в таких случаях не стоит паниковать и делать резких движений. Можно намылить палец или смазать его чем-то жирным - маслом или кремом. Если это не поможет, есть и другой способ: нитка. Намотайте ее на палец и пропустите под украшение, а затем размотайте нить. Если эти попытки ни к чему не привели, то тогда сразу звоните в службу спасения по телефонам 101 или 112.

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