Упал с обрыва и разбился: водитель УАЗа погиб на Колыме

Мужчина разбился при падении автомобиля в кювет в Магаданской области Фото: скриншот из видео

Полиция устанавливает детали ужасной аварии, которая произошла на 22 километре дороги, ведущей к поселку Мальдяк. В ночь с 7 на 8 августа 33-летний водитель УАЗа двигался в сторону населенного пункта, но не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части в кювет.

Машина сорвалась и кубарем покатилась вниз с обрыва. В этом месте высота крутого склона превышает 10 метров. Шансов выжить при падении было крайне мало.

- Водитель погиб на месте от полученных травм. Обстоятельства аварии еще устанавливаются, - рассказали в УГИБДД по Магаданской области.

Пока неясно, были ли очевидцы у этого ДТП, и кто вызвал полицию. Местность, где произошла автокатастрофа, почти безлюдная. Здесь очень низкий трафик, а заметить машину в кювете с дороги практически невозможно.

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