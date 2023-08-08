Улететь в Сочи по скидке могут жители Хабаровского края Фото: Владимир ВОРСОБИН

Жители Хабаровского края смогут по скидке улететь в Сочи. Акция распространяется только на сентябрь. Специальные тарифы предлагает авиакомпания iFly Airlines.

Рейсы беспересадочные, а в начале осени на Черном море как раз самый бархатный сезон. По тарифу «Промо» можно отправиться туда минимум за 18,8 тысячи рублей. В стоимость билета входит ручная кладь и багаж до 10 килограммов. Правда, количество мест строго ограничено.

- Приобрести билеты можно в кассах АО «Хабаровский аэропорт» на первом этаже терминала внутренних авиалиний и в центре города по адресу: улица Карла Маркса, 66. Вход со стороны улицы Дикопольцева, - рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.

Рейсы в Сочи отправляются два раза в неделю: по четвергам в 6:25, по субботам в 12:50. Время в пути - около девяти часов. На маршруте перевозчик задействует воздушные суда типа Airbus A330-200 с компоновками салонов 345 и 370 кресел.

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