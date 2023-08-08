Сбежать из дома как в кино: висящую на балконе девятого этажа женщину сняли хабаровские спасатели

Жительница Хабаровска пыталась выйти на улицу с 9 этажа через балкон Фото: МЧС Хабаровска

Жители дома по улице Краснореченской застали днем 7 августа необычную картину: на балконе девятого этажа на связанных простынях висела женщина. Тревогу забили соседи, на место тут же выехали скорая помощь и сотрудники МЧС.

- Сначала до женщины попытались добраться по стреле пожарной автолестницы. Однако она провисела, перекинувшись через перила балкона, уже достаточно долго и не смогла дотянуться ногами до спасительных ступеней. Счет шел на секунды. Пострадавшая, обессилев, могла сорваться вниз, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тогда спасатели решили работать иначе: один остался дежурить на улице, на случай, если женщина упадет, чтобы ее поймать. А второй ринулся к квартире. Взломал замок, зашел в помещение и оттуда затащил хабаровчанку за руки домой и передал медикам. Оказалось, что так она хотела выйти из квартиры. По какой причине женщина решила покинуть ее таким образом, пока непонятно.

Сотрудники полиции выяснили, что женщину закрыл дома сожитель. Хабаровчанка хотела выйти на улицу (зачем - не уточняется), поэтому решила спуститься вниз по простыням.

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