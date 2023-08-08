Новгородские консервы не прошли проверку в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нередко случается так, что хабаровчане покупают в магазинах некачественные продукты: где-то плесень на хлебе появилась, где-то молоко просроченное попалось. Порой продукты просто не вызывают доверия по внешнему виду, и употреблять их в пищу становится страшно.

Житель Хабаровска купил в местном магазине мясные консервы, но блюдо не вызвало у него доверия. Тогда он не стал им ужинать, а отнес его на проверку в лабораторию Россельхознадзора.

- Заказчик попросил проверить качество продукта, заявленного производителем как консервы мясные, кусковые, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

В итоге консервы новгородского производства проверку не прошли. Оказалось, что они не соответствуют ГОСТ по внешнему виду бульона и консистенции мяса. Данные о результатах исследований специалисты передали хабаровчанину.

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