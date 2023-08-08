«Арт-бульвар» начнет работать в Хабаровске 11 августа Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске 11 августа начнет работу «Арт-бульвар». Принять участие в нем могут местные мастера и художники. От них центральная городская библиотека имени Петра Комарова, которая организовывает мероприятие, ждет творческие работы. Посмотреть на них можно будет с 12 до 16 часов.

- Мероприятие пройдет на Амурском бульваре напротив помещения библиотеки. В программе книжные выставки по рукоделию и живописи, мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, веревочных подков, изображению элементов нанайского ковра, росписи по дереву, - рассказали в администрации Хабаровска.

Во время мероприятия запланирована автограф-сессия с дальневосточными писателями и поэтами Константином Кураленей, Еленой Неменко и Виталием Краснером. Пообщаться с ними могут все желающие.

Если на улице будет плохая погода, то мероприятие будут проводить в здании библиотеки. Напомним, она находится на Амурском бульваре, 36.

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