Долгострой на Рокоссовского в Хабаровске достроят к 2024 году Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске наконец-то поставят точку в деле о долгострое по улице Рокоссовского, 24. Его строительство пообещали завершить в 2024 году. Этого удалось добиться только совместными усилиями дольщиков, администрации и прокуратуры.

Дом начали возводить в 2008 году, а в 2017-м стройку заморозили из-за банкротства застройщика. Закончить работы взялся инвестор, которому и перейдут невыкупленные «квадраты». Дальнейшую судьбу дома обсудили в администрации на совещании.

- Дом являлся проблемным. Были несчастные случаи на строительной площадке. В тесном взаимодействии с мэрией города мы решали вопрос о приведении в безопасное состояние этой строительной площадки в период ее консервации. Сегодня мы находимся на этом участке - принято решение о достройке объекта, - рассказал прокурор города Хабаровска Юрий Попов.

К моменту консервации объекта дом был готов на 70 процентов. Только за прошедшие пять лет вандалы успели внести свои «коррективы»: вынесли окна и коммуникации, так что готовность снизилась на 10 процентов. Сейчас нужно подвести коммуникации, установить сантехнику, обновить фасад, благоустроить двор и ввести в эксплуатацию. Власти надеются, что это получится сделать в течение года - до следующей осени.

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