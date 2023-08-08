Лыжероллерную трассу построят в парке ДОФ в Хабаровске Фото: Сергей Кравчук

В Хабаровске приведут в порядок парк Дома офицеров флота. О планах во время прямого эфира рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он также ответил на вопросы жителей о том, что изменится в общественном пространстве.

- Проектом реконструкции предусмотрен снос старого здания. На строительство нового потребуется практически 458 миллионов рублей, это будет федеральное софинансирование, которое мы получим в 2024 году и начнем работы, - рассказал Сергей Кравчук.

В дальнейшем здесь планируется построить лыжероллерную трассы и расширить парк для занятий лыжным спортом.

Напомним, сегодня, 8 августа, мэр Хабаровска Сергей Кравчук проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах мэра во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах администрации Хабаровска во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Жители города также могут задать волнующие вопросы главе краевой столицы в комментариях к трансляции.

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