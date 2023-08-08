Мэр Хабаровска предложил жителям города отправиться в рейд по автобусам

Мэр Хабаровска предложил жителям города отправиться в рейд по маршрутным автобусам Фото: правительство Хабаровского края

Жители Хабаровска недовольны состоянием некоторых маршрутов. Так, во время прямого эфира мэра города к нему обратилась хабаровчанка Надежда. Она рассказала, что в автобусах №№24 и 25 царит антисанитария, сиденья грязные, а окна закрыты наглухо.

- На эти маршруты были жалобы и в прошлый мой эфир. Мы выехали на место, посмотрели и указали перевозчику на ошибки. Давайте мы сделаем совместный рейд и посмотрим на состояние автобусов, поговорим с перевозчиками и собственниками маршрутов, - предложил Сергей Кравчук.

Он отметил, что с перевозчиками постоянно работают, следят, чтобы автобусы были чистые и выглядели опрятно. Порой их хозяев даже наказывают.

Напомним, сегодня, 8 августа, мэр Хабаровска Сергей Кравчук проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах мэра во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах администрации Хабаровска во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Жители города также могут задать волнующие вопросы главе краевой столицы в комментариях к трансляции.

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