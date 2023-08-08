Спортивный комплекс построят на Пятой площадке в Хабаровске Фото: Сергей Кравчук

В Хабаровске появится еще один спортивный комплекс. Он разместится на Пятой площадке, на улице Световой. О строительстве спортивного места мэра города во время прямого эфира попросил хабаровчанин Александр. По его словам, местной молодежи здесь нечем заняться.

- Мы по муниципально-частному партнерству планируем построить на улице Световой большой спортивный комплекс. Пока для нас задача №1 – это строительство 50-метрового бассейна в нем, но трехэтажное здание будет предназначено и для любителей других видов спорта: гимнастики, бокса, борьбы, - рассказал Сергей Кравчук.

Строительство начнется уже в следующем году.

Напомним, сегодня, 8 августа, мэр Хабаровска Сергей Кравчук проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах мэра во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах администрации Хабаровска во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Жители города также могут задать волнующие вопросы главе краевой столицы в комментариях к трансляции.

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